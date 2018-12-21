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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 08:56..
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

TARLAYA DEVRİLDİ

Ankara'dan Yozgat yönüne giden, Kamil Koç firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

1 ÖLÜ 20 YARALI

İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

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