Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 20 yaralı

Adana'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK'yı korku sardı. Yeni bir destekçi arayan örgütün son umudu Fransa oldu.

2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak ve yüzlerce çocuğun, sivilin katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen 150 kiloluk patlayıcı yüklü aracı dikkati sayesinde yakalatmıştı.

Konya'da gece saatlerinde polisin "Dur" uyarısına aldırmayarak kaçmaya başlayan sürücü, çıkmaz sokağa girince yakalanınca "Bir anda oldu, benim ehliyetim yok." dedi.

NASA'nın sismik inceleme aracı, en önemli veri toplama araçlarından biri olan depremölçer enstrümanını Kızıl Gezegen'in yüzeyine yerleştirdi.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.