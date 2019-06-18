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Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

Sorgun ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

DHA | 18.06.2019 - 02:06..
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Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

SÜRÜCÜ VE 12 YOLCU YARALANDI

Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

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