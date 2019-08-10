taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü 5 yaralı

ç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA | 10.08.2019 - 03:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı yönetimindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobil Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında çarpıştı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü 5 yaralı

Kazada 06 BBJ 935 plakalı otomobilde bulunan Feridun Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi Yozgat ve Yerköy ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Şentürk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü 5 yaralı

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü 5 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

3 büyük futbol kulübünün yıllık finansal raporu

58
Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

58
Azerbaycan'da düşen savaş uçağını Türk ekibi buldu

Azerbaycan'da düşen savaş uçağını Türk ekibi buldu

6
Trump: Çin’le anlaşmak için hazır değiliz

Trump: Çin’le anlaşmak için hazır değiliz

7
Brezilya'daki Amazon Ormanları'nda büyük kıyım

Brezilya'daki Amazon Ormanları'nda büyük kıyım

8
Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

Trump: Asıl ırkçı Hollywood endüstrisi

13
Tartıştığı komşusunu defalarca bıçakladı

Tartıştığı komşusunu defalarca bıçakladı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir