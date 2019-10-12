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YPG: ABD bizi Türkiye ile barıştırsın

Şanlı ordumuz, Fırat'ın doğusunda YPG'ye, inlerini mezar ediyor. YPG ise Türkiye ile barış yapmak istediğini belirtti.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 21:10..
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YPG: ABD bizi Türkiye ile barıştırsın

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 4. gününde...

Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 459’a ulaştı.

YPG BARIŞ İSTİYOR

YPG’nin sözde komutanlarından Mazlum Kobani, ABD’nin Türkiye ile YPG ile arasında arabuluculuk yapmasını istedi.

Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Mazlum Kobani, "Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz" açıklamasında bulundu.

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