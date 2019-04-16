YPG Afrin'e saldırmaya kalktı

Suriye'nin kuzeyinde desvlet kurma hayali taşıyan terör örgütü YPG/PKK, Amerikan bayraklarıyla nöbet tutmaya devam ediyor.

Fırat'ın doğusuna yapılacak byükü operasyonla terör örgütü yok edilecek. Ancak sözde müttefik ABD, Türkiye'ye oluşturulacak güvenli bölgede YPG'li teröristlere yer olmadığının taahhüdünü verdi.

Bu sırada YPG'li teröristlere tırlarla araç ve mühimmat sevkiyatı yapmaya devam eden ABD, Türkiye'nin desteğini tamamen kaybetmiş durumda.

Amerikalı dostlarına güvenen teröristler zaman zaman kendi bulundukları topraklardan saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyor. Dün yine saldırı gerçekleştirmeye çalışan YPG/PKK gereken cevabı aldı.

"HERHANGİ BİR ZAYİAT BULUNMUYOR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan saldırılarda, hasar ve zayiatımız bulunmamakla birlikte, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.