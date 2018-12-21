YPG Erdoğan'ın sözlerinin boşuna olmadığını anladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vererek YPG terörüne son verileceğini açıklamıştı.

SEÇİM MALZEMESİ SANANLAR VARDI

Erdoğan'ın bu sözlerini seçim malzemesi olarak yorumlayanlar oldu. Ancak Donald Trump ile yapılan görüşmeden sonra ABD'nin bölgeden çekilme kararı Türkiye'nin icraatlarını ortaya koydu.

SALİH MÜSLİM'DEN İTİRAF

Öyle ki YPG de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin 'boş' olmadığını gördü. Terör örgütü YPG'nin diplomatik ilişkiler sorumlusu Salih Müslim, yaptığı açıklamada bunu itiraf etti.

Salih Müslim, ABD ile Türkiye'nin perde arkasında anlaştığını söylerek, "Erdoğan’ın, ‘Ben şöyle yaparım, böyle yaparım’ demesi de boş değildir. Demek ki bu konularda ABD ile konuşuyorlardı." ifadelerini kullandı.

Salih Müslim ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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