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YPG Fransa'dan yardım istedi

ABD'nin bölgeden çekilme kararının üzerine başıboş kalan YPG, sırtını yaslayacağı yeni bir ülke bulma peşinde. Bu ülke olarak da teröristlerin yeni hedefi Fransa oldu.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 09:49..
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YPG'yi çatısı altında tutan Suriye Demokratik Güçleri, aralarında İlham Ahmed ve Riad Derar'ın da olduğu bazı temsilcilerini, Fransa'nın başkenti Paris'e göndermişti. SDF temsilcileri, bugün Fransız yetkililerle Elysee Sarayı'nda görüştü.

YPG Fransa'dan yardım istedi

DEAŞ TEHDİDİ

İlham Ahmed, ayrıca ülkenin kuzeyinde durumun kontrolünden çıkması halinde, silahlı güçlerin tutukladıkları DEAŞ'lı teröristleri, ellerinde tutamayabileceklerini söyledi.

YPG Fransa'dan yardım istedi

 

Paris yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde daha fazla rol üstlenmesini talep eden YPG temsilcileri, Türkiye'den gelecek herhangi bir harekat durumunda, terör örgütü DEAŞ'la savaşmaktan çekilebileceklerini duyurdu.

ABD ÇEKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edilmişti.

YPG Fransa'dan yardım istedi

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının, son derece yanlış olduğunu söylemiş, "DEAŞ’ın bölgedeki gücü bitti düşüncesine katılmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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