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YPG gitti mayınlar kaldı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor.

AA | 06.12.2019 - 20:09..
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Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 el yapımı patlayıcı (EYP) ile 752 mayın etkisiz hale getirildi.

1381 EL YAPIMI PATLAYICI 752 MAYIN İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü

YPG gitti mayınlar kaldı

PKK/YPG tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınların imhasına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar bölgede tuzaklanmış 1381 el yapımı patlayıcı ile 752 mayının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği VİDEO

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