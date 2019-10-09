Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin kuzey bölgesine yönelik askeri operasyonlar sürüyor.
Saat 16.00 itibarıyla başlayan operasyonda, Türk jetleri ve obüsler, Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG hedeflerini vurdu.
HEDEFLER İMHA EDİLDİ
Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları Tel Abyad-Resulayn iki bölge arasında kalan 30 kilometrelik derinliğe inerken, terör hedefleri imha edildi.
YPG hedeflerine bombalar yağıyor VİDEO
HAVA SAHASINDA SORUN YOK
Hava sahasının koalisyonla koordine edilerek kullanıldığı, hava sahası ile ilgili herhangi sorun olmadığı öğrenildi.