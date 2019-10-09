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YPG hedeflerine bombalar yağıyor

Mehmetçiğimizin aralık vermeden sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda YPG hedefleri imha edildi.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 21:20..
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YPG hedeflerine bombalar yağıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin kuzey bölgesine yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Saat 16.00 itibarıyla başlayan operasyonda, Türk jetleri ve obüsler, Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG hedeflerini vurdu.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları Tel Abyad-Resulayn iki bölge arasında kalan 30 kilometrelik derinliğe inerken, terör hedefleri imha edildi.

YPG hedeflerine bombalar yağıyor VİDEO

HAVA SAHASINDA SORUN YOK

Hava sahasının koalisyonla koordine edilerek kullanıldığı, hava sahası ile ilgili herhangi sorun olmadığı öğrenildi.

YPG hedeflerine bombalar yağıyor

Fırat'ın doğusuna harekat başladı VİDEO

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