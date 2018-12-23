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YPG ile Peşmergeler anlaşamadı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) sorumlusu İbrahim Bro, Suriyeli Peşmergelerin YPG ile gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

AA | 23.12.2018 - 22:22..
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YPG ile Peşmergeler anlaşamadı

Geçen hafta gündeme gelen "Suriyeli Peşmergeler dönüyor" iddiasına açıklamalarda bulunan Bro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklamasından sadece birkaç gün önce, Suriyeli Peşmergelerden oluşan bir heyetin Suriye sınırında YPG ile toplantı yaptığını doğrulayarak, "Toplantıda Suriyeli Peşmergelerin yeniden ülkeye (Suriye'ye) dönmesinin yanı sıra bazı teknik konular konuşuldu ancak hiçbir sonuç alınmadı. YPG ile hiçbir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı.'

TÜRKİYE'NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ

Peşmergenin Suriye'ye geçmesinde Türkiye'nin rolünün belirleyici olacağına dikkati çeken Bro, "Suriye'nin durumu giderek kötüleşiyor. Eğer bu konuda Türkiye ile ABD arasında uzlaşı sağlanmazsa Suriye Peşmergelerinin dönmesi çok zor olacak" diye konuştu.
Bro, YPG/ PKK'nın, Suriye'de istikrar ve barışın yeniden tesis edilmesini istemediğini ve ülkeye yıkımdan başka bir katkı sunmadığını vurguladı.

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