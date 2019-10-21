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YPG İsrail'e gitti: ABD'ye baskı yapın

Fırat'ın doğusunda ABD'nin yardımından mahrum kalan YPG'li teröristler, İsrail'den yardım istediler.

AA | 21.10.2019 - 20:40..
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YPG İsrail'e gitti: ABD'ye baskı yapın

Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK' İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti.

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verildi.

YPG İsrail'e gitti: ABD'ye baskı yapın

"AKSİ HALDE İSRAİL DE BİZE YARDIM EDEMEZ"

İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.

İsrail, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.

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