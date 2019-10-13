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YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı, terör örgütünün elindeki Kamışlı'ya inen kargo uçağı görüntülendi.

DHA | 13.10.2019 - 01:25..
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YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

TSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki havaalanına inen kargo uçağı görüntülendi.

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

ÜLKESİ VE NE TAŞIDIĞI BELLİ DEĞİL

Suriye rejiminin kontrolünde olan Kamışlı Havaalanı'na inen uçağın, hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.

YPG FLAMALARINI İNDİRDİLER

Kamışlı'da sınıra yakın bölgelerde ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi. İki teröristin, kepengi kapalı olan bir dükkanın önünde oturduğu görüldü. Teröristlerin, sözde karakol olarak kullandığı bazı noktalarda ise örgütü simgeleyen bez parçalarını indirmeleri dikkat çekti.

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YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

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