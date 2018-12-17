YPG mevzileri üzerinde ABD helikopterleri

Her noktasında hareketliliğin hakim olduğu Suriye'nin Münbiç sınırında da, ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları, birbirlerini 24 saat eli tetikte takip ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın iki yakasında, ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları karşılıklı olarak nöbet tutuyor.

DEVRİYE FAALİYETİ

Birbirlerine birkaç yüz metre uzaklıktaki, ÖSO güçleri ile çatılarını kum torbalarıyla güçlendirdikleri binalarda bulunan teröristler arasındaki bölgede, TSK ve ABD'li askerler zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor. Ancak, zaman zaman ABD'ye ait helikopterler de bölgede, devriye faaliyeti yürütüyor.