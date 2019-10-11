Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün üçüncü gününde...
Sınır hattında çatışmalar sürerken sıcak haberler de gelmeye devam ediyor.
TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI
Bugün YPG/ PKK'lı teröristler Kamışlı'dan Nusabin'e ateş açtı.
Bu saldırıda görevlerini yerine getiren gazeteciler hedef alındı.
YPG, gazetecilere ateş açtı VİDEO
2 GAZETECİ YARALANDI
Saldırı sonrası 2 gazetecinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.