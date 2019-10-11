YPG, gazetecilere ateş açtı

Herkesin çekilmesiyle çaresiz kalan YPG'liler Rusya'ya ve ABD'ye lanet okumaya başladı.

Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

İtalya, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi kınadı ve askerlerin geri çekilmesini istedi. Roma'da top koşturan Cengiz Ünder, asker selamı verdiği fotoğrafıyla cevap verdi.

Cengiz Ünder, tavrını belli etti

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Cumhurbaşkanı anne ve babasına dua okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan anne ve babasının mezarına gitti. Cumhurbaşkanı, burada bol bol dua etti.