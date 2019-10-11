taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8745
Euro
6.4849
Altın
1494.94
Borsa
99037.7
Gram Altın
282.563
Bitcoin
49129.46

YPG, gazetecilere ateş açtı

Sivilleri hedef almaktan kaçınmayan kalleş terör örgütü YPG, gazetecilerin bulunduğu oteli ateş altına aldı.

AA | 11.10.2019 - 13:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
YPG, gazetecilere ateş açtı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün üçüncü gününde...

Sınır hattında çatışmalar sürerken sıcak haberler de gelmeye devam ediyor.

TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Bugün YPG/ PKK'lı teröristler Kamışlı'dan Nusabin'e ateş açtı.

Bu saldırıda görevlerini yerine getiren gazeteciler hedef alındı.

YPG, gazetecilere ateş açtı VİDEO

2 GAZETECİ YARALANDI

Saldırı sonrası 2 gazetecinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

YPG, gazetecilere ateş açtı

YPG, gazetecilere ateş açtı

YPG, gazetecilere ateş açtı

YPG, gazetecilere ateş açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

686
Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

225
Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

879
Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

123
Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden boş tehditler

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden boş tehditler

329
Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

61
ABD Senatörü Rus telefon şakacıları tarafından kandırıldı

ABD Senatörü Rus telefon şakacıları tarafından kandırıldı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir