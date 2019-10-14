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YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

Fırat'ın doğusunda YPG'nin kazdığı tüneller tespit edilerek, buralara operasyonlar düzenlendi. Tünellerde birçok mühimmat da ele geçirildi.

AA | 14.10.2019 - 09:51..
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Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

HAREKATIN ALTINCI GÜNÜ

Barış Pınarı Harekatı'nın, bugün altıncı gününe girildi.

YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Resulayn ilcesinde Suriye Milli Ordusu askerlerinin ilerleyişi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı bir tünel de tespit edildi.

YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

BİRÇOK MÜHİMMAT YAKALANDI

Tünelde, YPG'ye ait olduğu belirlenen birçok mühimmat da ele geçirildi. Harekat'tan korkup kaçan teröristlerin, tünelleri boşalttığı görüldü.

YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

YPG'nin kazdığı tüneller tespit edildi

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