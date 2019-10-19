YPG saldırmaya devam ediyor

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda sahada aldığı başarılı sonuçların ardından ABD ile 13 maddelik bir mutabakata varıldı.

Buna göre Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine duracak, YPG ise güvenli bölgeyi boşaltacaktı. Ancak terör örgütü çekilirken bile saldırmaya devam ediyor.

36 SAATTE 14 SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan YPG'lilerin saldırılarıyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"1. TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

2. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

3. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır."