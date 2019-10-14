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YPG, silah ve mühimmatları bırakıp kaçtı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde, YPG/PKK'lılara ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA | 14.10.2019 - 14:15..
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

YPG, silah ve mühimmatları bırakıp kaçtı

 

TEL ABYAD'IN DURUMU

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

YPG, silah ve mühimmatları bırakıp kaçtı

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

YPG, silah ve mühimmatları bırakıp kaçtı

YPG, silah ve mühimmatları bırakıp kaçtı

YPG, silah ve mühimmatları bırakıp kaçtı

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