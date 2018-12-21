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YPG şimdi de Fransızlara yalvarıyor

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK'yı korku sardı. Yeni bir destekçi arayan örgütün son umudu Fransa oldu.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 08:56..
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ypg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından ABD'de de bölgedeki askerlerini çekme kararı aldı.

Bu kararın ardından panik yaşayan terör örgütü, ilk olarak Esad rejimininden yardım talep etti.

ELYSEE SARAYI'NDA GÖRÜŞME

Bu görüşmeden sonra da YPG'nin iki üst düzey yetkilisi Fransa'ya gitti. Elysee Sarayı'nda Fransız yetkililerle görüşecek olan teröristler, Fransız askerlerini bölgeye davet ederek kendilerini korumalarını isteyecek.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi François Delattre de, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' demişti.

YPG şimdi de Fransızlara yalvarıyor

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