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YPG, sivil yerleşimlere saldırıyor

YPG, Türkiye'deki sivil yerleşimlere saldırmak için, yerleşim yerlerinde halka ait evleri kullanıyor.

AA | 09.10.2019 - 23:01..
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Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye’deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

YPG/PKK SİVİL YERLEŞİMLERE HAVAN TOPU ATIYOR

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

YPG, sivil yerleşimlere saldırıyor VİDEO


KORKULARINDAN SİVİL GİBİ GEZİYORLAR

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor. AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

YPG, sivil yerleşimlere saldırıyor


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