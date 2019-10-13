YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam eden Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad merkezine girdi.
YPG SİLAHLARI BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADI
Tamamen kuşatma altına alınan Tel Abyad'da teröristler kaçabilmek için lastik yakmaya başladı.
TEL ABYAD TEMİZLENDİ
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da büyük oranda kontrolü sağladı.
Batı girişinde çatışmalar yaşanıyor.
Tel Abyad'ın terör örgütü YPG'den arındırılmasının birkaç saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'nın ilk hedefi tamamlanmış olacak.
FOTOĞRAF: Tel Abyad'da YPG'nin silah deposu imha edildi