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YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın merkezine giriş yaptı. Birçok noktada hakimiyet sağlandı.

AA & Ensonhaber | 13.10.2019 - 12:41..
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YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam eden Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad merkezine girdi.

YPG SİLAHLARI BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADI

Tamamen kuşatma altına alınan Tel Abyad'da teröristler kaçabilmek için lastik yakmaya başladı.

TEL ABYAD TEMİZLENDİ

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da büyük oranda kontrolü sağladı.

Batı girişinde çatışmalar yaşanıyor.

Tel Abyad'ın terör örgütü YPG'den arındırılmasının birkaç saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'nın ilk hedefi tamamlanmış olacak.

YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

FOTOĞRAF: Tel Abyad'da YPG'nin silah deposu imha edildi

YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

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