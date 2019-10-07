YPG, Türkiye'ye karşı 'direneceğiz' diyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyon öncesinde terör örgütü YPG akıllara Afrin'i getiren bir açıklama yaptı.

Apple, iPhone 11 üretimini planlanandan 8 milyon adet daha fazla üretme kararı aldı.

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Samsun'da trafikte tehlike saçan motosikletli

Motosiklet üzerine yatarak seyir eden sürücü, hem kendisini hem de trafiği tehlikeye attı.