YPG, Türkiye'ye karşı 'direneceğiz' diyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.
Harekat öncesinde TSK birlikleri sınırda konuşlanırken, ABD de Suriye'nin Türkiye sınırındaki birliklerini çekti.
YPG: SAVUNACAĞIZ
Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK'nın kolu YPG ise Türkiye'nin harekatına karşı kendilerini savunacaklarını açıkladı.
Bu açıklama Afrin'e karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı akıllara getirdi. O harekat öncesinde de benzer açıklamalar yapan YPG, Türk askerini gördüğünde arkasına bakmadan kaçıp gitmişti.