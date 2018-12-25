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YPG'den yardım çığlığı: Türkler bizi bitirecek yardım!

ABD'nin Suriye'den çekilme planını hayata geçirmesi, YPG'yi korkuttu. Özellikle ABD yerine kendilerine sahip çıkacak bir devlet çıkmayınca, teröristler paniğe kapıldı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 15:55..
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ABD'nin Suriye'den çekilme planı, YPG'yi paniğe sevk etti. Fransa'dan aradığı desteği bulamayıp, Suudilerden, Irak ve Esad'dan yardım isteyen PKK'yı yok olma korkusu saldı.

YPG'li teröristler yayınladığı bir video ile bizi kurtarın mesajı verdi.

PKK/YPG'li teröristten yardım bildirisi VİDEO

"ULUSLARARASI CAMİAYI YARDIMA ÇAĞIRIYORUZ"

PKK/YPG'li teröristler, birkaç hafta öncesine kadar "Suriye Türklere mezar olacak, Münbiç'e girseniz bile çıkamazsınız" diyerek tehditler savuruyorlardı. Şimdi ise, "Uluslararası camiayı yardım etmeye çağırıyoruz. Diyalog yaratalım.” diyerek, kucağına oturacak sahip arıyorlar.

Teröristler kamera karşısına geçerek, dünyadan yardım talebinde bulundu. Özellikle Türkiye'nin başlatacağı operasyonda yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan PKK'lı teröristler, uluslararası camiadan yardım istedi.

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