YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır terör örgütü YPG'ye para ve silah yardımı yapan Amerika, bölgedeki teröristlerin temsilcilerini Amerika'da ağırlamaya başladı.
MÜTTEFİKE BAK
Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Amed, Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü.
Türkiye aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Amed, daha sonra Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.
Türkiye ile müttefik olduğunu savunan Amerika'nın teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.