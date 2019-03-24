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YPG'li terörist havaya uçtu

Suriye'nin Baghuz kentinde bir YPG'li terörist, DEAŞ bayrağını ortadan kaldırmaya çalışırken tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu etkisiz hale geldi.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 21:15..
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Suriye'de geçtiğimiz günlerde DEAŞ'ın son kalesi olan Baghuz'un düştüğü açıklanmış, ABD de bu durumu hem Pentagon hem de Beyaz Saray kanadından doğrulatmıştı.

Baghuz'da yaşanan o anlara ilişkin bir görüntü ortaya çıktı. PKK'lı terörist,  DEAŞ'ın bayrağını ortadan kaldırmaya çalışırken havaya uçtu.

YPG'li terörist havaya uçtu

EYP PATLAMASI MEYDANA GELDİ

PKK'lıların kurmaya alışık olduğu EYP bu sefer kendilerini vurdu. YPG'li terörist, bir tepenin üzerine dikilen DEAŞ bayrağını kaldırmak için tepeye kadar çıktı. Tam o sırada harekete geçen patlayıcı düzenek, PKK'lının kaçmasına fırsat vermeyerek infilak etti.

YPG'li terörist havaya uçtu VİDEO

YPG'li terörist patlamada havaya uçtu, bölgedeki askeri birlikte hasar meydana geldiği belirtildi.

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