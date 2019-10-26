taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

ABD olmak üzere, BM yetikilileri ve son olarak Rus askeri komuta kademesiyle görüşen YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, Kandil'e ve Öcalan'a uzanan geçmişi dikkat çekti.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

TSK, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyini işgal eden, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Terör örgütü, Türkiye'nin kararlığı, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin ardından, Güvenli Bölge olarak planan Türkiye sınırının 30 kilometre güneyini boşalttı.

Ancak terör örgütü YPG'nin sözde elebaşı, Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Öcalan ve Kandil'e uzanan geçmişi, uluslararası güçlerin bu teröristi neden önemsediği konusunda yeni soru şaretlerine neden oldu.

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

MURAT KARAYILAN İLE KANDİL POZU

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda; Ferhat Abdi Şahin'in Kandil olduğu tahmin edilen bölgede, Murat Karayılan'la verdiği pozlar da yer alıyor.

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

ABD, BM VE RUSYA İLE GÖRÜŞTÜRDÜLER

İstihbarat kaynaklarına göre, Mahmur'u terör örgütünün bir anlamda 'kuluçka yuvası haline getiren Ferhat Abdi Şahin'in, uluslarası alanda özellikle egemen güçlerce meşru gösterilme çabası da dikkat çekti.

Kandil deneyiminin ardından Suriye'ye geçen ve burada PYD'nin silahlı örgütlenmesini sağlayan terörist, ABD'nin verdiği tırlar dolusu silah ve malzeme ile, SDG kılıfına sokulan örgütün DEAŞ ile mücadele adı altında ağır silahlarla donatılmasının önünü açtı.

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

ÖCALAN'LA DENİZDE POZ

ABD'nin her fırsatta 'müttefikimiz' dediği SDG kamuflajlı YPG'nin sözde elebaşı terörist Ferhat Abdi Şahin'in, 1990'lı yıllarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a Suriye'de en yakın isim olduğu ortaya çıkmıştı.

O dönemde 20'li yaşlarda olan Şahin'in Öcalan tarafından 'manevi oğlum' diye tanıtıldığı öğrenildi.

İstihbarat birimleri, Öcalan'ın Suriye'de denize girerken yanında görülen teröristin Abdi Ferhad (Mazlum Kobani) olduğunu değerlendirdi. Teröristin, 2012'den bu yana örgütün Suriye yapılanmasının silahlı kanat sorumluluğunu yaptığı biliniyor.

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

176
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

125
Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

54
8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

29
HDP önünde eylem yapan ailelerden kamera iddiası

HDP önünde eylem yapan ailelerden kamera iddiası

23
Leicester, Southampton'a 9 attı

Leicester, Southampton'a 9 attı

9
Dünyanın en küçük kamerası üretildi

Dünyanın en küçük kamerası üretildi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir