YPG'li teröristin Kandil ve Öcalan bağlantıları

TSK, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyini işgal eden, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Terör örgütü, Türkiye'nin kararlığı, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin ardından, Güvenli Bölge olarak planan Türkiye sınırının 30 kilometre güneyini boşalttı.

Ancak terör örgütü YPG'nin sözde elebaşı, Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Öcalan ve Kandil'e uzanan geçmişi, uluslararası güçlerin bu teröristi neden önemsediği konusunda yeni soru şaretlerine neden oldu.

MURAT KARAYILAN İLE KANDİL POZU



Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda; Ferhat Abdi Şahin'in Kandil olduğu tahmin edilen bölgede, Murat Karayılan'la verdiği pozlar da yer alıyor.

ABD, BM VE RUSYA İLE GÖRÜŞTÜRDÜLER

İstihbarat kaynaklarına göre, Mahmur'u terör örgütünün bir anlamda 'kuluçka yuvası haline getiren Ferhat Abdi Şahin'in, uluslarası alanda özellikle egemen güçlerce meşru gösterilme çabası da dikkat çekti.

Kandil deneyiminin ardından Suriye'ye geçen ve burada PYD'nin silahlı örgütlenmesini sağlayan terörist, ABD'nin verdiği tırlar dolusu silah ve malzeme ile, SDG kılıfına sokulan örgütün DEAŞ ile mücadele adı altında ağır silahlarla donatılmasının önünü açtı.

ÖCALAN'LA DENİZDE POZ

ABD'nin her fırsatta 'müttefikimiz' dediği SDG kamuflajlı YPG'nin sözde elebaşı terörist Ferhat Abdi Şahin'in, 1990'lı yıllarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a Suriye'de en yakın isim olduğu ortaya çıkmıştı.

O dönemde 20'li yaşlarda olan Şahin'in Öcalan tarafından 'manevi oğlum' diye tanıtıldığı öğrenildi.

İstihbarat birimleri, Öcalan'ın Suriye'de denize girerken yanında görülen teröristin Abdi Ferhad (Mazlum Kobani) olduğunu değerlendirdi. Teröristin, 2012'den bu yana örgütün Suriye yapılanmasının silahlı kanat sorumluluğunu yaptığı biliniyor.