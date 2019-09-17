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YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn ilçesindeki YPG/PKK'lı teröristler, geçiş güzergahlarındaki caddelerin üzerini metal sac levhalarla kapladı.

DHA | 17.09.2019 - 13:18..
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YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn’deki YPG/PKK'lı teröristler, SİHA ve İHA’lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor.

CADDELERİN ÜZERİNİ KAPATTILAR

Teröristler, ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp, üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin, İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.

YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı



YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı



YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

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