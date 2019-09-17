Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti

1 Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine gerçekleştirilen hava operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 Takside unutulan parayı sahibine ulaştırdı Gaziantep’te bir taksi şoförü, unutulan 87 bin lirayı 100 kilometre giderek sahibine teslim etti.

3 Beşiktaş'ta Roco sakatlandı Beşiktaş'ta Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun kasık adelesinde zorlanma tespit edildi.

4 YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn ilçesindeki YPG/PKK'lı teröristler, geçiş güzergahlarındaki caddelerin üzerini metal sac levhalarla kapladı.

5 Yılmaz Morgül, Ronaldo'yu karşısına aldı Geçtiğimiz günlerde kendi parfümünün tanıtımı için bornozla kameralar karşısına geçen dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından Cristiano Ronaldo için Yılmaz Morgül'den, ilginç bir açıklama geldi.

6 Adana'da darbedilen müteahhit hastaneye kaldırıldı Göl Kenarı Yolu’nda bir iş yerinin işletmeciliğini yapan Ebru Karaca, yolda daha önce mahkemelik olduğu iki kişiyle karşılaştı. L.G. ve O.G. olduğu tespit edilen kişiler, genç kadını darbetti.