YPG'li teröristler Demhat Egit ve Cemil Amed öldürüldü

Terör örgütü YPG’nin yönetiminde yer alan ve uzun süre Öcalan’ın yanında kalmış, “Demhat Agit” kod adlı Seyithan Ayaz ve “Cemil Amed” kod adlı Eser Irmak, şanlı ordumuz tarafından öldürüldü.

15 EKİM'DE BOMBALANDILAR

15 Ekim’de Süleymaniye sınırındaki Ezmer Dağı’nda saat 17:10 sıralarında TSK’ya ait uçaklar “Cemil Amed” ile “Demhat Agit” kod adlı PKK’nin 2 üst düzey yetkilisini hedef almıştı.

PARÇALARI YENİ BİRLEŞTİRİLDİ

Bombalama sonucu paramparça olan teröristlerin cesedi yeni birleştirildi. Öldürülen teröristlerin kimliği 7 gün sonra teşhis edilebildi...