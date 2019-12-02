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YPG'li teröristler Deyrizor'da sığınmacıların kampını yaktı

Terör örgütü YPG, Deyrizor'da işgal ettiği 200 ailenin kaldığı bir sığınmacı kampını ateşe verdi.

AA | 02.12.2019 - 16:21..
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG, Suriye'nin kuzeyinde Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınlarında bulunan bir sığınmacı kapını bastı. Kampa giren teröristler, çadırları yaktı.

YANGINDAN KAÇANLAR ÇEVRE KÖYLERE SIĞINDI

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG'nin, yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta, Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı. YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

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