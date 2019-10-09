YPG'li teröristler SİHA'lara karşı otları yaktı

Suriye'nin kuzeyinfe PKK'nın uzantısı YPG'nin varlığını yok etmek ve Türkiye'deki Suriyelilere güvenli bölge oluşturarak ülkelerine dönmeyi sağlamak için TSK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığı içinde.

Düzenlenen operasyona artık saatler var.

Öyle ki; zırhlı araçların, tankların sevkiyatı yapıldı. Komandolar ve özel kuvvetler sınırda konuşlandı.

TERÖRİSLER OTLARI YAKIYOR

Türkiye kendi sınırlarında hazırlıklarını yaparken, operasyon düzenleyeceği bölge üzerinde de İHA ve SİHA'lar uçuruyor.

YPG'li teröristler ise SİHA'ların görüntü almasını engellemek için kuru otları yakıp duman oluşturuyor.