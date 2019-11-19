taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7036
Euro
6.3211
Altın
1472.83
Borsa
107528.68
Gram Altın
269.998
Bitcoin
46308.67

YPG'li teröristler Tel Abyad'ta okula saldırdı: 3 ölü

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), YPG'li teröristlerin Tel Abyad şehrine saldırı düzenlediğini duyurdu.

DHA | 19.11.2019 - 19:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizledikten sonra, bölge halkının refaha kavuşması için çaba harcarken, YPG/PKK'lı çocuk katilleri boş durmuyor.

OKULU HEDEF ALDILAR

Eli kanlı teröristler bu kez, Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri ratafından teröristlerden temizlenen Tel Abyad şehrinin Curn Köyü'ndeki bir okula saldırdılar.

Havan atışlarıyla saldırdıkları köyde, mermilerin isabet ettiği bir okulda 3 sivil hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

YPG'li teröristler Tel Abyad'ta okula saldırdı: 3 ölü

3 KİŞİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.'' ifadeleri kullanıldı.

YPG'li teröristler Tel Abyad'ta okula saldırdı: 3 ölü

 

YPG'li teröristler Tel Abyad'ta okula saldırdı: 3 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

74
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

380
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

79
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

98
Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

198
EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

664
İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

450
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir