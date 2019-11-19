YPG'li teröristler Tel Abyad'ta okula saldırdı: 3 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizledikten sonra, bölge halkının refaha kavuşması için çaba harcarken, YPG/PKK'lı çocuk katilleri boş durmuyor.

OKULU HEDEF ALDILAR

Eli kanlı teröristler bu kez, Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri ratafından teröristlerden temizlenen Tel Abyad şehrinin Curn Köyü'ndeki bir okula saldırdılar.

Havan atışlarıyla saldırdıkları köyde, mermilerin isabet ettiği bir okulda 3 sivil hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

3 KİŞİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.'' ifadeleri kullanıldı.