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YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışının yakından takip edildiğini bildirdi.

İHA | 20.10.2019 - 01:31..
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YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilmişti.

ABD'li yetkililerle varılan anlaşmanın şartlarından olan, teröristlerin güvenli bölgeden silahsız bir şekilde tahliyesi, TSK tarafından yakından takip ediliyor.

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

"TAHLİYEDE HİÇBİR ENGELLEME YAPILMADI"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

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