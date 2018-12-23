YPG'li teröristlerin yeni ümidi Esad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Amerikan askerleri Suriye'den çekilmek için hazırlıklara başladı.
ABD'DEN ÜMİDİ KESTİLER
ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliği başlarken, YPG'liler de ABD üslerinin önünde eylem yapmaya başladı.
Kamışlı'da ise ABD'den ümidini kesen YPG'li teröristler, Esad rejimine yalvarmaya başladı.
ESAD'A ÜMİT BAĞLADILAR
Suriye bayrağı ve Esad fotoğrafı taşıyanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna engel olunmasını istedi.