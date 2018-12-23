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YPG'li teröristlerin yeni ümidi Esad

Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı almasıyla birlikte YPG'li teröristler, Esad rejiminden yardım istemeye başladı.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 14:54..
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YPG'li teröristlerin yeni ümidi Esad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Amerikan askerleri Suriye'den çekilmek için hazırlıklara başladı.

ABD'DEN ÜMİDİ KESTİLER

ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliği başlarken, YPG'liler de ABD üslerinin önünde eylem yapmaya başladı.

Kamışlı'da ise ABD'den ümidini kesen YPG'li teröristler, Esad rejimine yalvarmaya başladı.

ESAD'A ÜMİT BAĞLADILAR

Suriye bayrağı ve Esad fotoğrafı taşıyanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna engel olunmasını istedi.

YPG'li teröristlerin yeni ümidi Esad

YPG'li teröristlerin yeni ümidi Esad

YPG'li teröristlerin yeni ümidi Esad

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