YPG'li teröristlerin zamanı daralıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede Kobani ile Münbiç'in son durumu ele alınacak.

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Hakkı Bulut'un kızı Naz'ın evine hırsız girdi

Bahçelievler'de bir dairede kalan Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut, bir anda evine giren hırsızların yüzüne sprey sıkıp bayıltmasıyla ney uğradığını şaşırdı. Hırsızlar, evden birçok şey çaldı.