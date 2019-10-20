YPG'li teröristlerin zamanı daralıyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri; Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna girerek terör örgütü YPG'ye ağır darbeler vurdu.
Amerika heyeti ile Beştepe'de yapılan görüşmenin ardından harekata 120 saat ara verildi.
SÜRENİN YARISI BİTTİ
YPG'li teröristlerin 32 kilometre güneye gitmesi için verilen bu sürenin sonuna doğru yaklaşılıyor.
60 saaten az zamanı kalan teröristler, çekilme sürecini tamamlamazsa tek tek etkisiz hale getirilecek.
SALI GECESİ SON
Amerika ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ardından terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik süre; salı gecesi bitiyor.