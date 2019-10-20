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YPG'li teröristlerin zamanı daralıyor

Türkiye sınırını terk etmesi için 120 saat verilen terör örgütü YPG'nin 60 saatten az vakti kaldı.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 11:29..
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Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri; Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna girerek terör örgütü YPG'ye ağır darbeler vurdu.

Amerika heyeti ile Beştepe'de yapılan görüşmenin ardından harekata 120 saat ara verildi.

SÜRENİN YARISI BİTTİ

YPG'li teröristlerin 32 kilometre güneye gitmesi için verilen bu sürenin sonuna doğru yaklaşılıyor.

60 saaten az zamanı kalan teröristler, çekilme sürecini tamamlamazsa tek tek etkisiz hale getirilecek.

SALI GECESİ SON

Amerika ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ardından terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik süre; salı gecesi bitiyor.

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