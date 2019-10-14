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YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

AA | 14.10.2019 - 15:30..
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YPG’li teröristler, DEAŞ’lıları serbest bıraktı.

O hapishanenin görüntüsü de ortaya çıktı.

Fırat'ın doğusunda yürütülen "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'da Türkiye’nin kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

ELEBAŞININ POSTERLERİ ÇIKTI

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken, yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG’li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

YPG’li teröristler DEAŞ'lıları kaçırdı İZLE

AKAR: KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, konuya ilişkin açıklamasında, “DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG’li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük.” ifadelerini kullanmıştı.

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bırakıldığı hapishane

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