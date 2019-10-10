YPG'liler Türkiye'nin silah atışından sekerek kaçtı

Kahraman Mehmetçiğimiz, Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, YPG'liler nereye kaçacaklarını şaşırmaya başladı...
ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILDILAR
Dün akşam üzeri saatlerinde başlanan Barış Pınarı Harekatı'nda ilk önce Türkiye'ye kafa tutan teröristler, askerimizin taarruza başlamasıyla tabiri caizse çil yavrusu gibi sekerek kaçtılar.
Teröristlerin kaçma anı kameralarda VİDEO
MEVZİLERİ MEZAR OLDU
Operasyonla birlikte, Amerikan askerlerinin çekilmesiyle daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tüneller YPG'ye mezar oldu.