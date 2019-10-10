YPG'liler Türkiye'nin silah atışından sekerek kaçtı

En son balkonda sigara içmeyi yasaklamasıyla gündeme gelen Rusya, bu sefer başka bir sigara cezasıyla gündeme geldi.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Guimaraes'den transfer edilen Tyler Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadığı öğrenildi.