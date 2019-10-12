taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

YPG'liler vuruldukça yandaşları Avrupa'da çıldırıyor

Şanlı ordumuzun Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü yandaşları, Avrupa'yı birbirine katıyor.

AA | 12.10.2019 - 16:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden terör örgütü YPG/PKK yandaşları, polisle çatıştı.

2 BİN PKK YANDAŞI TOPLANDI

Dün akşam Bern tren istasyonunda toplanan yaklaşık 2 bin terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Yerel saatle 19.00'da ellerindeki taş, sopa ve diğer nesnelerle bölgeye ulaşan YPG/PKK yandaşları, büyükelçilik önünde yoğun önlemlerle karşılaşınca polisle çatıştı.

YPG'liler vuruldukça yandaşları Avrupa'da çıldırıyor

POLİSE TAŞ VE DEMİR SOPALARLA SALDIRDILAR

Polis ise grubun dağılması için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. 
Bern Polis Sözcüsü Jolanda Egger, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önündeki grubun taş, demir çubuk, tahta sopa ve diğer nesnelerle polise saldırdığını belirtti.

YPG'liler vuruldukça yandaşları Avrupa'da çıldırıyor

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AFİŞLERİ ASILDI

Egger, grubun dağılması için polisin hoparlör ile çağrıda bulunmasına rağmen terör örgütü yandaşlarının çevredeki binalara zarar verdiğine dikkati çekti. 
Polis sözcüsü Egger, bunun üzerine grubu tazyikli su ve coplarla dağıtmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Öte yandan, terör örgütü yandaşları Bern tren istasyonu ve bazı binaların çatılarına terör örgütü propagandası içeren afişler astı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen yıl gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı boyunca da İsviçre'deki terör örgütü mensup ve yandaşları, zaman zaman polisle çatışmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

404
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

98
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

55
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

50
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

333
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir