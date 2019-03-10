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YPG'nin 12 drone'lu saldırısı engellendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonlarıyla yurt içinde iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden havalandırdığı dronelarla saldırmaya çalışıyor.

AA | 10.03.2019 - 11:39..
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YPG'nin 12 drone'lu saldırısı engellendi

ypg

Son iki haftada terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundan havalandırdığı dronelarla yaptığı 12 saldırı, Türk Silahlı Kuvvetlerince engellendi.

Güvenlik uzmanları, söz konusu saldırıların Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ancak bu şekilde sınırların ve halkın güvenliğinin tamamen sağlanabileceğini belirtti.

Terör yuvalarından yönlendirilen dronelarla yapılan bu saldırıların hedefinde Şırnak'ın Silopi, Gaziantep'in İslahiye, Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları oldu.

SALDIRILAR ENGELLENDİ

Saldırıların tamamı güvenlik güçlerince drone savarlarla ve çeşitli silah sistemleriyle engellenirken herhangi bir zayiat yaşanmadı.

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YPG'nin 12 drone'lu saldırısı engellendi

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