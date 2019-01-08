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YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi göçe zorluyor

YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde derme çatma çadırlarda kalan binlerce aileyi bölgeden kovdu.

AA | 08.01.2019 - 23:02..
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YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi göçe zorluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'un doğu kırsalında bulunan çadır kentleri ortadan kaldırmak için harekete geçti. Kamplara giren YPG/PKK'lılar, aileleri DEAŞ'lı olmakla suçlayarak bölgeden ayrılmaya zorladı.

Örgüt, aileleri Haseke ilinin Irak sınırındaki Hol bölgesine gitmemeleri halinde ölümle tehdit etti.

TERÖRİSTLER NÜFUS YAPISINI DEĞİŞTİRDİ

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Aynularab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor.
Örgüt, nüfus yapısını zorla değiştirmeyi amaçlıyor.
Teröristler, çoğunluğu Arap olmak üzere Süryani, Kürt ve Türkmen sivilleri yerlerinden çıkarırken, özellikle Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'la çatışmalar sonrasında yerlerine dönmek isteyenleri engelliyor.
Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin verilerine göre, YPG/PKK bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi zorla göç ettirdi.

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