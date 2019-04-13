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YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor

Suriye'nin Rakka ilinde Tabka Askeri Üssü'nde Beşşar Esed rejimine ait eski ve kullanılamaz haldeki savaş uçakları ile ekipmanlarını YPG Irak'a taşımaya başladı

AA | 13.04.2019 - 19:57..
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YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Beşşar Esed rejimine ait kullanılamaz haldeki eski askeri uçakları ve ekipmanları Irak'a götürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Esed rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski askeri uçak ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.

HURDA OLARAK SATACAKLAR

Kaynaklar, Irak-Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.

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