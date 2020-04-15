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YPG/PKK sözcüsü: İdlib'te 2 milyon kişi öldürülsün

DSÖ'nün İdlib halkına yardımına tepki gösteren PG/PKK’nın sözde basın koordinatörlerinden İbrahim İbrahim, "İdlib’de bulunanlar, teröristtir." dedi.

AA |
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YPG/PKK sözcüsü: İdlib'te 2 milyon kişi öldürülsün

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın sözde basın koordinatörlerinden İbrahim İbrahim, Suriyeli muhaliflere ait Syria TV’de koronavirüs salgınının tartışıldığı bir programa video konferans yoluyla bağlandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün İdlib’e salgınla ilgili ekipman yardımında bulunduğunu ve bunun teröristlere destek anlamına geldiğini iddia eden İbrahim, "İdlib’de bulunanlar, teröristtir." dedi.

"4 MİLYONUN YARISI TERÖRİST"

İbrahim, sunucunun "İdlib’de 4 milyon insan var. Orada 4 milyon terörist olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna, "Evet, 4 milyon. 4 milyon değilse en az yüzde 75’i veya yüzde 50’si teröristtir. Diğerleri ise mazlum insanlardır." yanıtını verdi.

Sunucu bunun üzerine, "Onların öldürülmesi gerekiyor mu?" diye sordu. İbrahim, bu soruyu, "Evet, onların öldürülmesi gerekiyor." şeklinde cevapladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YAPIYOR

İbrahim, Suriye’de SDG adını kullanan YPG/PKK’nın sözde siyasi kanadındaki kuruluşlardan "Suriye Demokratik Meclisi"nin basın koordinatörlüğünü yapıyor.

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