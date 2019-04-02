YPG/PKK'lı bir terörist Hollanda'da gözaltına alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Maltepe’de oylar yeniden sayılacak.

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

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Fatih Terim'den muhabire: Ceza yedirtme bana

Fatih terim, Yeni Malataspor'la 0-0 berabere kalan maçın ardından yaptığı açıklamada kendisine hakemi soran muhabire "Öyle bir soru soruyorsun ki ceza verdirtme bana" diyerek cevap verdi.