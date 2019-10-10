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YPG/PKK'lı teröristler kaçtı

Tel Abyad ilçesinde terörden arındırılan köylerde, YPG/PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi.

AA | 10.10.2019 - 15:02..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'nı dün resmen başlattı.

YPG/PKK'lı teröristler kaçtı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler kaçtı

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

YPG/PKK'lı teröristler kaçtı

TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu mensuplarının, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmaları devam ediyor.

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