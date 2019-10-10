YPG/PKK'lı teröristler kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'nı dün resmen başlattı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.
BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Suriye Milli Ordusu mensuplarının, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmaları devam ediyor.