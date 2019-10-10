YPG/PKK'lı teröristler kaçtı

Ekim ayında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

4

Altından pastanın fiyatı: 56 bin lira

Dubai'den gelen 340 gramlık yenilebilen altın plaka ile yapılan pasta, 56 bin liralık fiyatı ile kayıtlara 'Türkiye'nin en pahalı pastası' olarak geçti.