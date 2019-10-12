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YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e parktan havan topu attı

Teröristlerin sivil halkın kullanım alanı olan parklardan Nusaybin'e havan topu atışı yapmaları kameralara yansıdı.

İHA | 12.10.2019 - 02:23..
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YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e parktan havan topu attı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri bölgeden YPG/PKK'lı teröristlerin sınıra yakın şehirlerimizesaldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Kamışlı'da YPG/PKK’lı teröristler parklardan havan atışı yaptı. VİDEO

SİVİL HALKI YOK SAYARAK PARKLARA KONUŞLANDILAR

Teröristler sivilleri yok sayarak konuşlandıkları parklardan yaptıkları atışı kameraya kaydettiler.

Nusaybin'e düşen havan toplarının Suriye tarafındaki teröristlerce Kamışlı şerindeki bir parktan atıldığı anlaşıldı. Kamışlı kenti, Türkiye sınırına 1,5 km mesafede bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında bulunan Kamışlı şehrinden ateşlenen havan topları, her gün sivil ölümlerine neden oluyor.

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