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YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi

Çocuk yaşta YPG/PKK’ya katılan 2 terörist, teslim olduktan sonra cezaevine gönderildiler.

İHA | 13.11.2019 - 15:36..
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Suriye’de biri 2014, diğeri ise 2015'te terör örgütü YPG/PKK'ya çocukken katılan iki terörist, ailelerinin de devreye girmesi sonucu teslim oldu.

Van ve Diyarbakır'daki ailelerine 3 ay önce telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu.

YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi

YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi VİDEO

TESLİM OLMALARI İÇİN İKNA EDİLDİLER

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S. Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti.

YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

YPG'ye katılan 2 terörist teslim olmaları için ikna edildi

Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ., Hatay'da aileleriyle bir araya getirildi. Aile bireyleri, terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.Teslim olan M.Ş.Ç. ve V.İ. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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