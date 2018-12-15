Türk Silahlı Kuvvetleri hazır.
Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı YPG'nin, Amerika'dan aldığı destekle işgal altında tuttuğu bölgeler, terörden arındırılacak.
Sınır bölgesine takviye yapan TSK, operasyona başlamak için Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimatı bekliyor.
REZİL OLDU
Operasyon öncesinde; YPG'ye katılan Amerikalı teröristin 3 el bombasıyla yapmaya çalıştığı şov kötü bitti.
YPG'ye katılan ABD'linin ezik halleri VİDEO
TÜRK ASKERİNİ DURDURACAKLARMIŞ
YPG'ye karşı düzenlenecek operasyonu durduracağı iddiasında olan yabancı teröristler, daha önce de benzer iddialar ortaya atmıştı.
Operasyonların ardından, hepsi, ülkelerine tabut içerisinde gönderilmişti.