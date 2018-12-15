1 Sarı Yelekliler Paris’i felç etti Fransa'da Sarı Yelekliler, bugün de eylem için toplanıyor. Gösterilerin 5. büyük dalgasında, Başkent’in sokakları abluka altında.

2 Futbol tarihindeki ilginç olaylar 29 kez final oynadığı halde hepsini kaybeden Ballack'tan tutun, kendine kırmızı kart gösteren hakeme kadar futbol tarihinde yaşanan ilginç olayları sizler için derledik.

3 Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

4 New York metrosunda bir kişi Çinli kadına saldırdı ABD'nin New York metrosunda bir yolcu, Çinli bir kadına şemsiyesiyle vurarak, ırkçı saldırı gerçekleştirdi.

5 YPG'ye katılan ABD'linin ezik halleri Terör örgütü YPG saflarına katılan Amerikalılar, Fırat'ın doğusunda Türk askerini durdurabileceğini sanıyor.

6 Vakanüvis Batı müziği girişimlerini yazdı Cumhuriyet’in başlarındaki Batı müziği girişimleri, pek çok ilginç detay barındırıyor. Halide Edip’in “opera” yazmışlığı da var, Batı müziği öğrencilerinin “mikrop” olarak adlandırılmaları da…