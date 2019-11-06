taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7656
Euro
6.3877
Altın
1485.98
Borsa
100525.32
Gram Altın
275.205
Bitcoin
53971.64

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

Muğla'da düzenlenen eylemlerde örgüt yandaşlarıyla tanışan Ceren Güneş, terör örgütü YPG'ye katıldı ve Suriye'de etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 09:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

SRY

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi.

MUĞLA'DA BAŞLADI, SURİYE'DE BİTTİ

Bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen isimlerden biri de Ceren Güneş oldu.

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı.

Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi.YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

97
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

4
Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

27
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

44
Meksika'da Mormon ailesi katledildi

Meksika'da Mormon ailesi katledildi

12
İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

20
İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir