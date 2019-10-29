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YPG'ye tanınan süre doldu

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata göre YPG'ye tanınan süre sona erdi.

AA & Ensonhaber | 29.10.2019 - 17:41..
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YPG'ye tanınan süre doldu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından önce ABD'yle sonra Rusya ile iki mutabakata vardı.

Buna göre ABD'yle varılan mutabakata göre YPG'li terörstlere Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmek için 120 saat, Rusya ile varılan mutabata göre ise YPG'li teröristlere Türkiye-Suriye sınırından çekilmek için 150 saat süre verilmişti.

SÜRE DOLDU

23 Ekim 2019 saat 12.00'de başlayan 150 saatlik süreç 29 Ekim 2019 saat 18.00'de doldu.

Bu sürede YPG'li teröristlerin Türkye-Suriye sınırının Suriye tarafındaki 30 km'lik alanın dışına çıkması gerekiyordu.

YPG'ye tanınan süre doldu

ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Bu sürenin bitmesine müteakip ise Türkiye ile Rusya'nın Suriye sınırındaki 10 km'lik alanda Kamışlı hariç ortak devriyeler başlamış oldu.

TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İN BOŞALTILMASI GEREKİYOR

Öte yandan 150 saatlik sürede YPG'li teröristlerin Tel Rıfat ve Münbiç'i de tamamen boşaltmaları gerekiyordu.

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN VARDIĞI MUTABAKAT METNİ

YPG'ye tanınan süre doldu


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