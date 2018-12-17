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YPG'yi Fırat'ın doğusundan silecek operasyonda sona doğru

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terör mevzilerini havadan vurduktan sonra, karadan operasyonla örgütün kökünü kazıyacak.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 09:04..
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YPG'yi Fırat'ın doğusundan silecek operasyonda sona doğru

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan; Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye karşı, büyük bir süpürme operasyonunun düzenleneceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasından sonra harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına askeri sevkiyatlar gerçekleştirmeye başladı. Komando birlikleri de bölgeye gitmek için hazırlıklara başladı.

TSK'nın, bölgeyi işgal altında tutan YPG'nin kökünü kazımak için planı hazır.

İLK DARBE HAVADAN

Buna göre; önce havadan düzenlenecek harekatla, örgütün mevzileri yerle bir edilecek.

ZEYTİNLİK YOK, DÜZ ALAN

Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi bölgede zeytinlikler olmadığı için, operasyonun ikinci kısmında tanklar öne çıkacak.

Bölgedeki coğrafi koşullar, Zeytin Dalı Harekatı'na göre biraz daha iyi.

TANKLAR, ZPT'LER...

Tank ve ZPT'lerle bölgede ilerleyişini sürdürecek olan Mehmetçik, örgüte ikinci darbeyi vuracak.

BORDO BERELİLERİN GÖREVİ

Terör örgütü YPG'ye, son darbeyi ise komandolar vuracak.

Alçak tuzaklar kuran YPG'li teröristleri, bordo bereli komandolarımız etkisiz hale getirecek.

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