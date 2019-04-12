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YSK, Ahmet Türk'e mazbata verecek

YSK, HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 17:45..
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31 Mart seçimlerinde HDP'den bir kez daha Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ahmet Türk, yüzde 56,24 oyla seçimi kazanan olmuştu.

İTİRAZLAR VARDI

Türk'ün daha önce terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada hapse girmesi daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye olması nedeniyle belediye başkanı seçilme yeterliliği olmadığı için itirazlar olmuştu.

YSK KARARI VERDİ

Bu itirazları değerlendiren YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.

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