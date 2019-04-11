YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece başvurusunu görüşüyor

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da yaşanan itiraz süreci devam ediyor. Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların sayımı sürerken, diğer yandan da YSK'nın olağanüstü itirazlar hakkında karar vermesi bekleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE İTİRAZI GÖRÜŞÜLÜYOR

AK Parti, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek bu ilçede seçimlerin tekrarlanması için YSK'ya olağanüstü başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin bu başvurusunu şu saatlerde görüşüyor. Kurulun kararını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.